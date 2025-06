Microsoft brengt Windows 11 25H2 voor Insiders uit, wordt sneller g eïnstalleerd

Microsoft heeft Windows 11-versie 25H2 uitgebracht voor Insiders. Het bedrijf noemt weinig specifieke updates en nieuwe functies, maar zegt dat 25H2 net als een normale cumulatieve update kan worden geïnstalleerd omdat het dezelfde platformrelease gebruikt.

Microsoft zegt dat het Windows 11 25H2 uitbrengt voor alle Windows Insider-testers. De definitieve versie van het OS komt in de tweede helft van dit jaar uit. Microsoft noemt weinig specifieke nieuwe functies in 25H2. Die release lijkt dan ook veel minder groot te worden dan 24H2, waar nog wel veel nieuwe features in te vinden waren.

De opvallendste verandering aan Windows 25H2 is de manier waarop die wordt geïnstalleerd. Microsoft zegt dat versie 25H2 dezelfde platformrelease ondersteunt als 24H2. Dat betekent dat er geen compleet nieuwe installatiebestanden hoeven te worden gebruikt, wat in de praktijk altijd een langdurige installatie betekende. In plaats daarvan wordt versie 25H2 geïnstalleerd als een cumulatieve update, wat veel sneller moet gaan en grotendeels op de achtergrond gebeurt.

Met de nieuwe Windows-versie komt ook weer langere ondersteuning. Net als andere grote releases wordt 25H2 tot 24 maanden na de release ondersteund voor consumenten, of 36 maanden voor zakelijke versies.