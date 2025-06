YouTuber Perifractic koopt Commodore en brengt oudmedewerkers aan boord

Youtuber Perifractic heeft Commodore gekocht. Christian Simpson, zoals de streamer heet, is nu de ceo van het bedrijf, al moet er nog wel een betalingsregeling worden getroffen. Perifractic wil het bedrijf en het merk in leven houden.

Perifractic vertelt in een nieuwe video dat hij en een team enthousiastelingen een voorlopige overeenkomst hebben gesloten met het oude computermerk. Eerder deze maand liet de youtuber al weten in gesprek te zijn met Commodore voor een mogelijke overname, uit liefde voor het merk en als een wens vanuit de community. Daar kreeg hij een positief antwoord op van het bedrijf, dat bereid was het merk van de hand te doen. Na maanden onderhandelen, vertelt Perifractic nu dat de twee bedrijven een overnameovereenkomst hebben gesloten waarbij hij zelf als ceo werkt en een aantal bekende mensen zich bij het team hebben aangesloten. Zo is Bill Herd, ontwerper van de Commodore 128 en Plus 4, als technisch adviseur aangesloten, net als ex-vicepresident van Engineering bij Commodore, Albert Charpentier. Ook acteur Thomas Middleditch, bekend van Silicon Valley, heeft zich aangesloten als 'chief creative officer'.

De deal is nog niet volledig rond, waarschuwt Perifractic. Het belangrijkste onderdeel, de financiering, moet nog worden volbracht. Daarvoor is een onbekend bedrag nodig, wat Perifractic niet mag noemen maar wat volgens hem 'in de lage zeven cijfers zit'. Dat zegt weinig; dat kan alles tussen de 1 en 10 miljoen euro zijn en dat geld moet nog worden opgehaald.

Perifractics aanvankelijke plan was om de aandelen van Commodore te verkopen aan de community via een crowdfundingprogramma. Maar dat mag niet; internationale wetgeving staat dat in de weg. De youtuber wil dat in de toekomst wel gaan doen, maar zoekt nog naar legale manieren om aandelen via crowdfunding te verkopen. In de tussentijd zoekt de youtuber naar financiering via investeringsmaatschappijen.

Wat Perifractic uiteindelijk met de Commodore-merknaam wil doen, vertelt hij nog niet in detail. Hij heeft naast een aantal oudwerknemers ook alle patenten in handen en wil daarmee mogelijk nieuwe producten maken die 'retro en futuristisch zijn', maar wat dat precies betekent volgt later.