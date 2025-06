Retailer: mensen bij Zotac-fabriek vervingen RTX5090 in doos voor rugzakken

Mensen bij een Zotac-fabriek in China hebben RTX5090-gpu's in de doos vervangen voor drie rugzakken in minstens 32 gevallen. Dat claimt een Amerikaanse retailer na de vondst van rugzakken in de doos van de grafische kaart.

De dozen waren geseald en afkomstig van de fabriek in China, meldt retailer MicroCenter aan Videocardz. Als dat zo is, bestaat de kans dat veel meer dozen met RTX5090's in feite drie rugzakken bevatten. Tot nu toe zijn er alleen gevallen bekend bij die ene retailer in de VS. Zotac heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.

Het is vaker gebeurd dat in plaats van een gpu er iets anders in de doos zat, maar het zou zeldzaam zijn als dat in de fabriek is gebeurd. De waarde van alleen al de gpu's van MicroCenter is meer dan 80.000 euro. Zotac verkoopt zijn RTX5090's voor 2600 euro per stuk.

De oplichting kwam aan het licht nadat een klant het online aankaartte vorige week. De retailer nam de zaak in onderzoek en kwam tot de conclusie dat het al bij de fabriek in China fout moet zijn gegaan.