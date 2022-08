Nieuw windpark op de Noordzee levert eerste stroom aan elektriciteitsnet

Het windpark Hollandse Kust Zuid in de Noordzee heeft voor het eerst stroom geleverd aan het elektriciteitsnet, dat meldt energieproducent Vattenfall. Het windpark moet in totaal 140 windmolens krijgen die samen goed zijn voor een capaciteit van 1,5GW.

Vattenfall schrijft dat met het leveren van de eerste stroom aan het elektriciteitsnet door het nieuwe windpark een belangrijke mijlpaal is bereikt. Volgens het bedrijf ligt de bouw van het windpark op schema en moet de bouw volgend jaar kunnen worden afgerond. Uiteindelijk moet het hele park genoeg energie kunnen opwekken voor het verbruik van 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

Het windpark ligt voor de kust tussen Scheveningen en Zandvoort. Het park begint op 18km uit de kust en loopt door tot c.a. 35km van de kust de Noordzee in. Als de bouw is afgerond, is windpark Hollandse Kust Zuid een van de grootste windparken op zee ter wereld.

Hollandse Kust Zuid is een windpark van Vattenfall, BASF en Allianz en gebruikt de windmolens van Siemens Gamesa. Elk van deze windmolens moet goed zijn voor 11MW. Vorig jaar zomer werd er gestart met de bouw van het windpark. Het is de bedoeling dat het windpark in 2023 helemaal klaar is.