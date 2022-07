Bug in Fall Guys zorgt voor vanzelf 'accidenteel aanschaffen' van skins

Een bug in het online winkelsysteem van Fall Guys: Ultimate Knockout kan zorgen voor 'accidentele aankopen' van premium content. Alle retourverzoeken ingediend vanaf 21 juni worden nu automatisch toegekend terwijl de ontwikkelaar aan een oplossing werkt.

Honderden spelers hebben tot dusver een melding gemaakt van vreemde gebeurtenissen in de online winkel van Fall Guys, zo blijkt uit een uitgebreide Reddit-post. Tijdens het openen van de voorbeeldweergave van een skin zouden sommige gebruikers automatisch de betreffende skin hebben aangeschaft, zonder daar zelf input voor te geven. Ook melden gebruikers dat er naar eigen zeggen Show Bucks, de in-game valuta van Fall Guys, zouden verdwijnen en dat een 'verborgen' toetseninput een aankoop zou kunnen ontketenen.

Er is geen bevestigingssysteem in Fall Guys, waardoor een speler geen confirmatie geeft voor een aankoop. Desalniettemin geloofde medewerkers van Mediatonic klanten in eerste instantie niet, zo beschrijft PC Gamer. Een gebruiker zou bij een retourverzoek het volgende antwoord hebben gekregen: "Dit is geen 'bekend probleem' omdat dit geen probleem is. Items kunnen niet automatisch aangeschaft worden door het systeem, dit vereist altijd input van de speler. Nogmaals, of het nu per ongeluk gebeurt of niet, jij hebt een input gegeven om een item aan te schaffen. Op basis van onze gebruikersvoorwaarden, waarmee jij hebt ingestemd, zijn alle aankopen blijvend en worden niet geretourneerd."

Mediatonic heeft zich tegenover Eurogamer verontschuldigd voor de reactie van de medewerker en biedt in een tweet excuses aan voor de algehele problemen met het Fall Guys-shopsysteem. Totdat het probleem is opgelost, worden retourverzoeken automatisch geaccepteerd en verwerkt. De online winkel wordt volgens het bedrijf verbeterd om verdere problemen te voorkomen. Alle spelers krijgen daarnaast gratis een legendarische skin die van kleur verandert.

Fall Guys is een platformgame met battle royale-elementen en is sinds grofweg een maand free-to-play. De overstap op het 'gratis' spelersmodel lijkt een zeer goede keuze te zijn geweest, zo bleek uit de aanzienlijke hoeveelheid spelers die de game aantrok. Het spel is daarbij voor iedereen gratis te downloaden en te spelen, maar Mediatonic, dat onder Epic Games valt, verdient geld met het verkopen van cosmetische items via microtransacties en battlepasses, een constructie waar uitgevers jaarlijks miljarden mee verdienen.