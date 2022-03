Eerste beelden aftermarket RTX 3090 Ti-videokaarten tonen 3,5 tot 4-slot koelers

De aanstaande GeForce RTX 3090 Ti-kaarten van EVGA en Colorful zouden zomaar eens 3,5 tot 4 slots dik kunnen zijn om genoeg ruimte te bieden voor de grote koelers die deze kaart nodig heeft. Dat blijkt uit foto's van de kaarten in handen van VideoCardz.

EVGA en Colorful gaan extra dikke luchtgekoelde versies van de GeForce RTX 3090 Ti uitbrengen, omdat de kaarten meer koeling nodig hebben dan hun voorganger. Dat schrijft Videocardz. Hierdoor kunnen de kaarten 3,5 tot 4 slots dik worden. De website heeft een aantal afbeeldingen gepubliceerd van de nog aan te kondigen videokaarten.

De EVGA-kaart is voorzien van een nieuwe I/O-bracket en de PCIe Gen5-stroomaansluiting is aan de achterkant van de kaart geplaatst, in plaats van aan de zijkant. Volgens Videocardz komt Colorful met drie RTX 3090 Ti-modellen, de BattleAx Deluxe, Vulcan en Neptune. Alle drie zijn luchtgekoeld. Ze hebben wel kortere pcb's dan de kaarten van EVGA, maar zijn voorzien van een grote hittegeleider aan de achterkant.

Ook de iGame Vulcan OC wordt 3,5-slots dik en deze kaart is daarmee, afgaande op de foto's, een centimeter dikker dan zijn voorganger, de RTX 3090 Vulcan. Colorful komt daarnaast met een vloeistofgekoeld model, de iGame Neptune OC. Deze heeft in plaats van drie ventilatoren een tweeslots-AIO-kit verbonden aan een 280mm-radiator met twee ventilatoren, schrijft Videocardz.

Nvidia kondigde de komst van de GeForce RTX 3090 Ti in januari aan. De RTX 3090 Ti zal naar verluidt dinsdag uitkomen. Dat zei Videocardz eerder. De kaart krijgt naar verwachting een GA-102-gpu met 10.752 CUDA-cores. De kaart krijgt ook 24GB GDDR6X-geheugen met een snelheid van 21Gbit/s. De RTX 3090 heeft 10.496 CUDA-cores met 24GB DDR6X-geheugen op 19,5Gbit/s. Ook zou de RTX 3090 Ti hogere kloksnelheden krijgen. Voor die extra rekenkracht is ook meer stroom nodig. De thermal board power is 450W, in tegenstelling tot 350W in de RTX 3090. Daarom wordt de kaart geleverd met een nieuwe stroomaansluiting.