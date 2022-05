MediaMarkt: 'er zijn geen klantgegevens gestolen bij ransomware-aanval'

Er zijn geen klantgegevens van MediaMarkt gestolen bij de ransomware-aanval van deze week. Dat meldt het bedrijf aan het AD en HLN. Het is inmiddels ook weer mogelijk om bestellingen te retourneren en producten aan te melden voor reparatie.

"Na uitgebreid onderzoek kunnen we zeggen dat er geen klantgegevens zijn gestolen", vertelt een MediaMarkt-woordvoerder aan het AD. De klantdata is volgens het bedrijf 'volledig veilig'. De winkels van het bedrijf zijn inmiddels ook weer open om bestellingen om te ruilen, te retourneren en voor reparatie aan te bieden. Het afhalen van bestellingen is nog niet mogelijk in de 49 Nederlandse vestigingen van de winkelketen.

MediaMarkt werd afgelopen maandag getroffen door de Hive-ransomware. Het bedrijf spreekt tegenover HLN over een 'zeer gerichte' aanval op de IT-infrastructuur van het bedrijf. De ransomwarecriminelen richtten zich bijvoorbeeld op Windows Server en Microsoft Active Directory, waarvan het bedrijf gebruikmaakt.

Volgens RTL Nieuws onderhandelt MediaMarkt momenteel met de Hive-ransomwarebende, die omgerekend 43 miljoen euro aan losgeld zou eisen. MediaMarkt wil die informatie vooralsnog niet bevestigen.