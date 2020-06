GTA V verschijnt volgend jaar in 'verbeterde' vorm voor PlayStation 5

Rockstar Games brengt in 2021 een 'uitgebreidere en verbeterde' versie van GTA V naar de PlayStation 5. Dat maakten Rockstar en Sony bekend tijdens het virtuele Future of Gaming-evenement van Sony.

Sony begon zijn online Future of Gaming-presentatie voor PS5-games met de beelden van GTA V, waarna het bedrijf bekendmaakte dat het spel, dat in 2013 voor het eerst verscheen, volgend jaar voor zijn nieuwe console verschijnt.

Daarbij maakte het bedrijf ook bekend dat kopers van een PlayStation 5 GTA Online krijgen, in combinatie met PlaySation Plus. Bovendien krijgen bezitters van GTA V voor de PlayStation 4 elke maand 1 miljoen dollar in GTA Cash, tot de komst van GTA V voor de PlayStation V in 2021.

Verdere details maakte Sony nog niet bekend.