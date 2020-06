Ontwikkelaar toont gameplay van Souls-like Mortal Shell en begint bèta op 3 juli

Ontwikkelaar Cold Symmetry heeft gameplaybeelden en een nieuwe trailer van zijn Dark Souls-achtige game Mortal Shell getoond. Het spel komt in het derde kwartaal van dit jaar uit voor pc en consoles, op 3 juli begint een bèta voor de pc-versie.

Spelers kunnen in actie-rpg Mortal Shell in de huid van vier Shells kruipen. Dat zijn personages in de game, met een eigen verhaal en unieke gevechtseigenschappen. Na het overnemen van zo'n shell, kunnen spelers een verhaallijn ontgrendelen en steeds meer mogelijkheden vrijspelen.

De vier verschillende Shells zijn verborgen in de spelwereld, maar wel aan het begin te vinden, zodat spelers een eigen stijl kunnen kiezen door verschillende Shells te proberen. Als spelers in een gevecht knock-out geslagen worden, komen ze buiten de Shell terecht en moeten ze weer terug zien te keren. Buiten de Shell kunnen spelers ook vechten, maar ze hebben dan maar één hp. Het is in theorie ook mogelijk om de hele game uit te spelen zonder Shell.

Spelers krijgen in Mortal Shell geen minimap tot hun beschikking. Volgens de ontwikkelaars zorgt dat ervoor dat spelers goed op de omgeving letten. De spelwereld bestaat uit verschillende gebieden die allemaal verbonden zijn met een centraal gebied.

Mortal Shell komt in het derde kwartaal van dit jaar uit voor pc en consoles. Vanaf 3 juli gaat er een bèta van start voor de pc-versie. Geïnteresseerden kunnen zich volgens de ontwikkelaar melden via Discord als zij willen deelnemen.

Begin april werd Mortal Shell aangekondigd. De game wordt gemaakt door Cold Symmetry, dat is een nieuwe gamestudio, die in 2017 is opgericht. Achter de schermen is er al twee jaar aan Mortal Shell gewerkt.