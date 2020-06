OM: stichters brand zendmasten werkten niet samen

De stichters van branden in zendmasten hebben niet samengewerkt, hebben het Openbaar Ministerie en de Landelijke Recherche vastgesteld. Het OM doet geen uitspraken over waarom zij branden hebben gesticht bij zendmasten.

Het Openbaar Ministerie en de Landelijke Recherche hebben de theorie onderzocht dat de stichters van de branden samenwerkten in 'crimineel verband', maar daar is niets van gebleken, stelt het OM. Het is onbekend op basis waarvan ze tot die conclusie zijn gekomen. Er zijn tot nu toe zes verdachten aangehouden. Er zijn in totaal 29 branden geweest. Een daarvan was in een zendmast die ook 5g aan boord had, de rest had alleen 4g, 3g en 2g.

Een enkele keer heeft een brand geleid tot verminderde bereikbaarheid in het gebied eromheen. Monet, een vereniging van providers, waarschuwde al eerder dat verminderde bereikbaarheid een van de gevolgen kan zijn van het stichten van brand in zendmasten. Ook het OM waarschuwt daarvoor. "Het uitvallen van een zendmast door brand kan (sterk) verminderde regionale mobiele bereikbaarheid tot gevolg hebben en tot levensgevaarlijke situaties leiden. Te denken valt aan uitval van communicatie met ziekenhuizen of bijvoorbeeld verzorgingstehuizen."

Een van de meest gangbare theorieën is dat tegenstanders van 5g de branden stichten. Sommige mensen maken zich zorgen over de gevolgen van de komst van het nieuwe netwerk voor de volksgezondheid. De Rechtbank in Den Haag veegde die zorgen van tafel in een rechtszaak van de stichting Stop5GNL tegen de staat om het aanbieden van 5g te stoppen. Alle providers beginnen dit jaar met het aanbieden van 5g. Dat gebeurt op frequenties die nu in gebruik zijn voor mobiel internet of in het verleden zijn gebruikt voor digitale tv.