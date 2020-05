Nederlandse hostingprovider moet gegevens achter auteursrechteninbreker afstaan

De Nederlandse hostingprovider WorldStream moet de namen en adresgegevens van klanten afstaan aan een Amerikaanse televisiezender. Via Worldstream werden streams van sportwedstrijden aangeboden. De rechter stelt dat het bedrijf de gegevens nu moet afstaan.

Het Nederlandse WorldStream werd gedagvaard door de Amerikaanse televisieaanbieder Dish Network. WorldStream bood onbeheerde serverdiensten aan. Een klant gebruikte zo'n server om verschillende betaalzenders van Dish te hosten. De rechtbank in Den Haag heeft nu besloten dat WorldStream de identiteit bekend moet maken van de klanten die de betaalzenders aanboden. Naast naw-gegevens moet het bedrijf ook e-mailadressen afleveren waarmee klanten geregistreerd staan.

Dish had WorldStream meerdere keren een takedown request gestuurd met de vraag de hosting van bepaalde ip-adressen te blokkeren. Het bedrijf deed dat via onder andere nullrouting. Desondanks wilde Dish ook nog de contactgegevens achter de gebruikers.

De rechter nam niet alle eisen over van Dish Networks. Het bedrijf wilde aanvankelijk de gegevens hebben van iedere klant die ooit in het verleden gebruik had gemaakt van de betreffende ip-adressen. Dat vond de rechter te ver gaan. Volgens de rechter is dat niet nodig, omdat de overtreders er bekend om staan hun operaties snel te kunnen verplaatsen naar andere diensten zodra zij ergens geblokkeerd worden.