Ongeveer 67.000 mobiele klanten stapten dit jaar over naar T-Mobile

Provider T-Mobile heeft er ongeveer 67.000 mobiele klanten bijgekregen in de eerste maanden van 2020. Het aantal vaste klanten steeg in dezelfde periode met ongeveer 11.000, zo blijkt uit de kwartaalcijfers.

T-Mobile heeft nu 5,7 miljoen mobiele klanten en 616.000 vaste klanten, meldt de provider. De groei bij mobiele klanten is al een jaar lang ongeveer stabiel op ongeveer 1,3 procent per kwartaal, maar de groei bij de vaste klanten nam af. Waar er een jaar geleden nog 4 procent per kwartaal bijkwam, was dat afgelopen kwartaal 1,8 procent.

De omzet uit de mobiele divisie steeg jaar op jaar met 5,5 procent, bij de vaste diensten was ongeveer dezelfde stijging zichtbaar. De omzet kwam uit op 476 miljoen euro, een stijging van 3,3 procent. Dat de stijging niet hoger was, kwam door een dalende omzet in de zakelijke markt. De brutowinst of ebitda kwam uit op 136 miljoen euro, tegenover 123 miljoen euro een jaar geleden.