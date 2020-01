HiSense stopt met oled-televisies om zich op eigen ulex xd-formaat te focussen

HiSense stopt met het maken van oled-televisies. Volgens Techradar wil het bedrijf zich voortaan richten op zijn eigen uled xd-panelen. Er komt geen opvolger van de O8B-oled die vorig jaar uit kwam.

Het bedrijf bevestigt aan Techradar dat het stopt met de productie van oled-panelen. De huidige O8B-oled van 55" is inmiddels in Nederland te koop, en zou volgens het bedrijf in 2020 naar Amerika moeten gaan. Het bedrijf zegt nu tegen Techradar dat zelfs dat laatste niet gaat gebeuren. "Oled zit niet in onze strategie voor de VS", schrijft het in een verklaring. Er komt daarnaast ook geen opvolger meer van de O8B-televisie.

Het bedrijf wil zich in de toekomst vooral richten op zijn eigen uled xd-formaat voor televisiepanelen. Het bedrijf zei een jaar geleden al dat het zijn eigen standaard ontwikkelde. Uled xd is een technologie voor tv's die voor een hoge schermhelderheid en een diepere zwartweergave zorgt. Bij uled xd worden een full-hd-paneel met zwart-wit-kleuren en een rgb-paneel met 4k-resolutie achter elkaar gezet. Het bedrijf zei destijds dat uled xd voor en piekhelderhheid van 2900cd/m² kon zorgen. "We zijn er momenteel op gericht om uled xd succesvol te maken door de goede beeldkwaliteit en de betere kosten tegenover oled", zegt het bedrijf tegen Techradar.

Het lijkt erop dat het bedrijf komende jaren wel met televisies met andere technieken blijft komen. De quantumdottechnologie van andere modellen blijft wel gewoon bestaan.