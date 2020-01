Nederlandse universiteiten werken aan decentrale 'internet-of-trust'

De TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en UvA hebben 3,3 miljoen euro aan financiering ontvangen om een infrastructuur voor vertrouwen te ontwikkelen, dat gebruikt kan worden voor transacties en als alternatief voor de platformen van techgiganten kan dienen.

Het initiatief heet Sovereignty4Europe en het systeem moet op een blockchain draaien, zonder dat de partijen nog details over het systeem geven. Ze beloven wel dat de 'infrastructuur voor vertrouwen', of 'internet-of-trust', zal worden geëvalueerd in een online community met 50.000 internetgebruikers.

De initiatiefnemers stellen dat vertrouwen voor transacties gebaseerd kan zijn op eerdere transacties met dezelfde partij, of op informatie over transacties van anderen met die partij, of op basis van contracten of juridische regels. Volgens projectleider Johan Pouwelse van de TU Delft zijn techgiganten als Amazon en Google momenteel 'handelaars in vertrouwen': "Deze internetgiganten slaan vertrouwensgegevens ieder apart op hun eigen servers op. Onze ambitie is om deze door de VS gedomineerde centrale servers te vervangen door een algemeen, non-profit en open source alternatief voor een betrouwbare blockchaineconomie. "

De infrastructuur moet de reputaties van personen die transacties verrichten bijhouden en daarbij Europese en nationale wetgeving in acht houden. Voor het project maken de universiteiten dan ook gebruik van expertise op het gebied van informatica, economie en recht. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens werkt mee aan het Sovereignty4Europe-project.

Het project is een van meerdere die als doel hebben om bepaalde aspecten van internet decentraler te maken en daarbij grote techbedrijven te omzeilen. Ook op Europees niveau gaan steeds meer stemmen op om alternatieven te bieden voor de grotendeels Amerikaanse platformen. Daarbij zou dan onder andere een EU Blockchain Infrastructure of EuroChain kunnen helpen.