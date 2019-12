Overheid VK publiceert per ongeluk lijst met adressen van beroemde mensen

De Britse overheid heeft zijn excuses aangeboden nadat het per ongeluk een lijst met meer dan duizend adressen publiceerde. De lijst bevatte gegevens van gasten die op nieuwjaarsdag een onderscheiding van de koningin zouden ontvangen, waaronder meerdere bekende mensen.

Het bestand met adresgegevens werd vrijdagavond gepubliceerd op een officiële website van de Britse overheid. Volgens de overheid was de lijst door een fout ongeveer een uur openbaar, hoewel bronnen aan The Guardian melden dat de lijst in ieder geval van vrijdagavond 21:30 uur Nederlandse tijd tot zaterdagnacht online stond. De Britse overheid onderzoekt hoe het mogelijk is dat de lijst werd gepubliceerd, meldt een woordvoerder van het kabinet aan de BBC. Het is nog niet bekend hoe vaak de lijst is gedownload.

Op de lijst stonden onder andere de volledige adresgegevens van Elton John, voormalig voorzitter van de conservatieve partij Iain Duncan Smith en openbaar aanklager Alison Saunders. Ook medewerkers van het ministerie van Defensie en officieren voor terrorismebestrijding staan op de lijst, meldt The Guardian. In totaal stonden er gegevens van 1097 personen in het bestand. Een aparte lijst, waarop de gegevens van politiemensen, ambulancemedewerkers, brandweerlieden en militairen staan, lijkt niet te zijn uitgelekt.

Een woordvoerder van de overheid vertelt aan The Guardian dat het direct contact heeft gezocht met alle betrokken mensen. Daarnaast meldt het kabinet dat de datalek is gemeld bij de ICO, een onafhankelijke Britse instantie die boetes kan opleggen voor datalekken. De ICO reageert op zijn beurt dat een onderzoek in de planning staat.