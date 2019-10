Nintendo Switch-modders kunnen The Witcher 3 op 60fps draaien

Modders van de Nintendo Switch kunnen The Witcher 3 op 60fps draaien. De game is te tweaken om twee keer zoveel frames per seconde te spelen dan standaard mogelijk is op de console. Daarvoor moeten spelers de handheld wel overclocken.

Dat ontdekte YouTube-gamer Modern Vintage Gamer. Hij maakte een video waarin hij toont hoe The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition in sommige gevallen 60fps kan weergeven. Standaard draait de Nintendo Switch The Witcher 3 op 30fps als die aan de dock zit. De resolutie blijft wel op 720 pixels, en gaat niet omhoog naar 1080p. Modern Vintage Gamer maakte een video van hoe dat eruit ziet. In sommige gevallen draait de game dan niet even soepel.

Volgens modders van de Switch is The Witcher 3 een port van de pc-versie van de game. Spelers kunnen dan ook een bepaald patchbestand kopiëren en zo toegang krijgen tot alle pc-opties van de game-versie, waaronder het veranderen van de framerate. Daarnaast kunnen zij effecten zoals een betere scherptediepte en verscherping van de graphics instellen, en de dynamische resolutie inschakelen. Daarvoor is het wel nodig de Switch te overclocken.