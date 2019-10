Gerucht: AMD brengt binnenkort eigen 'NUC' uit die geen embedded Ryzen bevat

AMD zou van plan zijn op korte termijn een eigen compacte pc te presenteren, vergelijkbaar met Intels NUC-systemen. Details zijn verder nog niet bekend over de systemen, behalve dat deze geen Ryzen Embedded-cpu's gaan bevatten.

FanlessTech claimt dat AMD's versie van Intels NUC 'binnenkort' verschijnt, zonder verdere toelichting over een introductiedatum. De eerstvolgende productpresentatie die AMD bekend heeft gemaakt is in november: in die maand verschijnt in ieder geval de Ryzen 9 3950X en de eerste Ryzen Threadripper-processors.

In feite zijn er al wel moederborden op 4"x4"-formaat met AMD Ryzen-processors, zo wijst FanlessTech erop. ASRock heeft de 4X4-R1000V, 4X4-R1000M en 4X4-V1000M aangekondigd. Deze bevatten Ryzen Embedded-cpu's. De komende compacte pc's van AMD krijgen andere processors maar welke is niet bekend.