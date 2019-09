Datalek bij Chinese slimme-camerafabrikant treft 14.000 exemplaren in Nederland

RTL nieuws meldt dat 14.000 slimme camera's in Nederland van de merken Apexis en Sumpple een lek hebben. De database waarop inloggegevens opgeslagen worden, is slecht beveiligd en de gebruikerswachtwoorden staan er in plaintext, waardoor praktisch iedereen kan meekijken.

Niet alleen is het wachtwoord van de database buitengewoon zwak, maar de database bevat ook de locatiegegevens van het apparaat en het e-mailadres waaraan hij gekoppeld is, waardoor het relatief eenvoudig is om degene die bekeken wordt ook op te sporen. Wie toegang heeft tot de camera, kan niet alleen meekijken, maar ook de camera draaien en door de babyfoonspeaker praten. Omdat de database zelf zo slecht beveiligd is, helpt het voor gebruikers niet om hun wachtwoord te veranderen.

De 14.000 camera's staan in Nederland, maar wereldwijd zou het gaan om 'vele honderdduizenden', aldus de nieuwssite. De camera's werden verkocht bij Bol.com, Amazon en Aliexpress. Ook Trust koopt de camera's in, maar gebruikt zijn eigen inlogsysteem, waardoor het buiten schot blijft. Het eveneens Nederlandse Hesdo gebruikte de camera's ook, maar is daarmee vanwege de gebrekkige beveiliging al eerder gestopt.

Apexis is het moederbedrijf van Sumpple, beide bedrijven zijn Chinees. Om die reden delen de twee bedrijven ook een database. De twee hebben niet gereageerd op contactverzoeken van hackercollectief The Arcanum Group, dat het lek in augustus ontdekte, noch op de verzoeken van RTL Nieuws.