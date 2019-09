Deel Nederlandse gemeenten trekt zich terug bij EU-project gratis wifihotspots

Van de 48 Nederlandse gemeenten die subsidie toegewezen hebben gekregen voor het Wifi4EU-project van de Europese Commissie, komen er 8 terug op hun deelname. De kosten zouden niet opwegen tegen de subsidie.

Naast de acht afhakers zijn er nog vier gemeenten die twijfelen of ze nog deelnemen aan Wifi4EU. De gemeenten hadden zich vorig jaar aangemeld om een voucher van 15.000 euro te verkrijgen. Dat geld moet worden besteed om openbare wifihotspots te installeren in publieke ruimtes, zoals gemeentehuizen, bibliotheken, ziekenhuizen, busstations, musea of parken. Gemeenten zouden terugkomen op hun deelname omdat de kosten hoger zijn dan verwacht en de subsidie daar niet tegenop weegt, schrijft Follow the Money.

Die kosten houden verband met enkele voorwaarden die de EU stelt aan deelname. Gemeenten moeten de hotspots minstens drie jaar lang functionerend houden en draaien zelf op voor de kosten voor onderhoud. De wifinetwerken moeten gratis te gebruiken zijn, mogen niet gekoppeld zijn aan advertenties en er mag geen sprake is van commercieel gebruik van de persoonsgegevens.

Het bericht komt op het moment dat gemeenten zich weer in kunnen schrijven voor de derde ronde bij het verstrekken van de vouchers. De Europese Commissie heeft er op 19 en 20 september nog eens 1780 te verstrekken. Bij de eerste ronde, in november 2018, schreven meer dan 13.000 gemeenten zich in voor 2800 vouchers. Bij de tweede ronde in april waren dat meer dan 10.000 voor 3400 vouchers.