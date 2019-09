GoPro Hero Black 8 lijkt uitklapbare montagebevestiging te bevatten

Uit uitgelekte details en afbeeldingen van de komende GoPro Hero Black 8 valt op te maken dat de actioncam een uitklapbare bevestiging aan de onderkant bevat. Ook lijkt een nieuwe houder voor de behuizing met mogelijkheden voor het bevestigen van externe apparaten op komst.

De informatie en de afbeeldingen van de GoPro Hero Black 8 zijn gepubliceerd door Winfuture, dat vaker correcte productinformatie vroegtijdig naar buiten brengt. De site maakt melding van de aanwezigheid van een geïntegreerde vouwbare montagebevestiging. Het gevolg van die integratie zou zijn dat de klep voor de accu en de geheugenkaart naar de rechterkant van de camera zijn verhuisd.

Nieuw is verder de mogelijke komst van de Media Module, een houder die de behuizing omvat en een microfoon en twee flitsschoenen voor de bevestiging van externe apparaten bevat. Een van die apparaten is de GoPro Light Module met tien led-lampen. Verder lijkt de Floaty te komen, een behuizingsaccessoire die maakt dat de camera blijft drijven en beschermd is tegen schokken.

De vernieuwingen bij de GoPro Hero Black 8 lijken met name om de add-ons te gaan. De behuizing en het binnenwerk komen sterk overeen met die van de Hero Black 7, stelt Winfuture. Zo is er nog steeds een 12-megapixelcamera met ondersteuning voor 4k-video-opnames op 60fps aanwezig. Wel krijgt de camera HyperSmooth 2.0, een verbeterde beeldstabilisator voor trillingsvrije opnames.

Niet bekend is wanneer GoPro zijn nieuwe lichting actioncams aankondigt. Vorig jaar was dat op 20 september.