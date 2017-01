Door Jeroen Horlings, donderdag 26 januari 2017 06:00, 2 reacties • Feedback

Beste koop: Sony FDR-X3000R Wit In deze round-up vergelijken we drie high-end actiecamera's van GoPro en Sony die onlangs aangekondigd zijn. Ze onderscheiden zich van andere actiecamera's met een (spat)waterdichte behuizing zonder dat daarvoor een onderwaterhuis nodig is, spraakherkenning en verbeterde beeldkwaliteit. Wat dat laatste betreft loopt de Sony X3000R voor op de rest, zoals je kunt zien aan de beelden verderop in deze review. Niet alleen is het dynamisch bereik hoger en is de beeldruis lager, hij scoort vooral met zijn bijzonder goede stabilisatie.Prijs bij publicatie: € 529,-Nu verkrijgbaar vanaf: € 435,-

Hoewel actiecamera's al jaren gemeengoed zijn - denk aan skiërs met een camera op hun helm, dronegebruikers en thrill seekers zonder angst die hun avonturen ermee vastleggen - groeit de markt nog steeds. In het afgelopen jaar werden er zo'n 8 miljoen actiecamera's verkocht, maar marktonderzoekers zijn ervan overtuigd dat dit rond 2021 opgelopen zal zijn tot 24 miljoen stuks en een marktwaarde van zo'n 3 miljard euro. Ter vergelijking: in 2012 gingen er minder dan 2 miljoen stuks over de toonbank. Kleine kanttekening: ook 360-gradencamera's worden tot de actioncamfamilie gerekend.

Toch is er sprake van verzadiging, vooral in Europa. Veel mensen zijn al voorzien van een actiecamera en upgraden is lang niet altijd nodig. Bovendien wordt de markt overspoeld met actiecamera's van exotische merken die een fractie kosten van de topmodellen van de A-merken. De grote namen proberen zich daarom te onderscheiden met innovatieve functies, zoals spraakgestuurde bediening, waterdichte behuizingen en betere beeldkwaliteit.

In deze round-up bekijken we de recente topmodellen van GoPro: de Hero 5 Black en de Hero 5 Session, en de Sony X3000V. We wilden ook de tegelijkertijd aangekondigde Nikon KeyMission 170 in de vergelijking meenemen, maar hoewel die al in november op de markt zou komen, is hij nog steeds niet leverbaar. Jammer, want wat prijs, specificaties en de waterdichte behuizing betreft, moet hij aan zijn concurrenten gewaagd zijn. Omdat een videocompilatie van vier beelden makkelijker weer te geven is dan een van drie, hebben we een ander model aan de testopstelling toegevoegd, zij het puur als referentie. Het betreft de Chinese SJ8000+-actiecam, die volgens de specs ook in 4k kan filmen en die je al voor 35 tot 60 euro op Chinese sites aantreft.

Het gaat in deze vergelijking dus vooral om de drie high-end camera's. Zijn deze nieuwe topmodellen hun flinke prijs waard, als eerste aanschaf of als upgrade, of is een goedkope kloon net zo goed? En welke is de beste?