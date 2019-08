Microsoft maakt DirectX 12 makkelijker in te zetten voor Windows 7-games

Microsoft gaat het makkelijker maken om DirectX op Windows 7 te gebruiken. Het bedrijf maakt meer documentatie openbaar over de api zodat ontwikkelaars hun games makkelijker op het oudere besturingssysteem kunnen laten draaien.

Microsoft werkte al langer met studio's samen om DirectX 12-games compatibel te maken met Windows 7. Dat gebeurde bijvoorbeeld met World of Warcraft waarvoor Microsoft samenwerkte met Blizzard. De laatste versie van de software werkt normaal gesproken alleen op games die voor Windows 8 en 10 zijn gemaakt, maar Microsoft wil ook het oudere besturingssysteem nog blijven ondersteunen. Hoe lang dat nog relevant is is overigens maar de vraag, want de ondersteuning voor Windows 7 stopt in januari volgend jaar.

Microsoft gaat nu meer tools en documentatie aanbieden aan gameontwikkelaars. Die kunnen daarmee DirectX 12 toevoegen aan Windows 7-games. Microsoft geeft meer details over de tools in een blogpost. Daarnaast is er technische ondersteuning via een Discord-kanaal. De nieuwe tools bestaan onder andere uit betere documentatie van de api, een voorbeeld, en een D3D12onWin7 NuGet-package met daarin onder andere binaries om licenties aan games toe te voegen.

Volgens Microsoft worden vrijwel alle features ondersteund die ook in de oktober-update van Windows 10 van vorig jaar zitten. Het enige verschil lijkt te zijn dat Direct Machine Learning, of DirectML, in Windows 7 niet ondersteund is. Ook zijn er een paar limieten aan de api. Zo wordt alleen de 64bit-versie van Windows 7 met SP1 ondersteund, en HDR-ondersteuning is niet vanzelfsprekend. Ontwikkelaars moeten dat zelf weten te implementeren.