Plex lanceert nieuwe desktop-app en stopt htpc-ondersteuning

Plex heeft een nieuwe desktopapplicatie voor Windows uitgebracht, die de versie in de Windows Store moet vervangen. Daarbij komt vervolgens ook een einde aan Plex Media Player en ondersteuning voor een htpc -opstelling.

Dat maakt het bedrijf achter Plex bekend via een post op zijn blog. De nieuwe desktopapplicatie is per direct te downloaden via de downloadpagina op de Plex-website, waarbij er ondersteuning is voor Windows en Mac. Het bedrijf noemt het een equivalent van de Android- en iOS-versies van de applicatie, maar dan bedoeld voor desktopbesturingssystemen. De nieuwe app heeft de nieuwe 'Download'-functionaliteit voor het offline beschikbaar maken van media, waarvoor wel de Plex Pass-abonnementsvorm nodig is.

Als gevolg van het uitbrengen van de nieuwe desktopapplicatie komt er ook een einde aan de ondersteuning voor Plex Media Player. De bedoeling is dat de nieuwe desktopapplicatie de vervanger gaat worden. Daarbij gaat Plex zich eveneens niet langer richten op gebruikers die een htpc op hun tv hebben aangesloten, aangezien er geen tv-modus in de nieuwe applicatie zit. Plex Media Player wordt overigens nog wel tot eind januari volgend jaar ondersteund.

Daarnaast heeft Plex bekendgemaakt dat het voorlopig de focus blijft leggen op Windows en Mac. Over een Linux-versie wordt nagedacht, maar deze lijkt niet op korte termijn uit te komen.