Uitgelekte renders Honor 9X en 9X Pro tonen pop-up-camera

Er zijn nieuwe beelden uitgelekt van de Honor 9X en 9X Pro waarop te zien is hoe de telefoons hoogstwaarschijnlijk een uitschuifbare selfiecamera krijgen. Op de renders is te zien hoe het scherm de volledige voorkant van het scherm beslaat, zonder notch.

Het gaat om uitgelekte persrenders die Mysmartprice wist te bemachtigen. De renders tonen twee telefoons, de Honor 9X en de Honor 9X Pro. Op beide toestellen is te zien hoe er geen ingebouwde selfiecamera op de voorkant van het toestel zit, maar wel een kleine inkeping bovenop het toestel zelf. Hoogstwaarschijnlijk gaat het daar om een pop-up-camera. Ook is te zien hoe het toestel vrijwel geen bezels heeft.

Eerder waren er ook al beelden uitgelekt van het toestel via Evan Blass van EVLeaks waarbij ook al een pop-up-camera te zien was. Die geruchten lijken nu dus bevestigd. Het grote verschil tussen de 9X en de 9X Pro is de camera. Bij dat laatste toestel gaat het om drie camera's met een flitser eronder, terwijl de gewone 9X twee camera's met geïntegreerde flitser heeft. De camera van de 9X zou 48 megapixels met de ene en acht megapixels met de andere camera tellen, de 9X krijgt één camera van 48 megapixels.

