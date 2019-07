Vertaling van camerabeeld in Google Translate-app kan taal automatisch herkennen

De optie om beeld van de camera live te vertalen in de app van Google Translate krijgt de optie om de taal automatisch te herkennen. Die optie is er al jaren voor tekst, maar werkte tot nu toe nog niet met beeld.

De nieuwe functie moet gebruikers helpen om bijvoorbeeld op reis verkeersborden te vertalen zonder te weten welke taal het is, meldt Google. Bovendien werkt het nu in veel meer talen, zegt de zoekgigant. Er komen er meer dan zestig bij en daardoor werkt het nu in 88 talen. Onder meer Arabisch, Hindi en Vietnamees zijn erbij gekomen.

De nieuwe versie van de app gebruikt nu ook Neural Machine Translation voor betere resultaten, iets dat sinds 2016 in de tekstverie van Translate zit. Gebruikers kunnen bovendien veel van de talen vooraf downloaden, waardoor voor vertalingen in veel talen geen internetverbinding nodig is op de plek zelf. Google zegt dat de Translate-app snel een update zal krijgen met de nieuwe functies.