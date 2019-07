Gratis programmeeropleiding Codam opent zijn deuren in Amsterdam

Programmeerschool Codam opent dinsdag officieel zijn deuren. Het in Amsterdam gevestigde opleidingscentrum voor programmeurs is geheel gratis en staat open voor iedereen, ongeacht de vooropleiding.

Codam omschrijft zichzelf als een voltijdprogrammeeropleiding waarbij iedereen in 3,5 jaar kan leren programmeren, al is er wel een 'intensieve' selectiemaand waarin kennis wordt gemaakt met de basis van programmeren. De school wijkt nogal af van de reguliere opleidingen: zo hoeven studenten geen collegegeld te betalen, is er geen vooropleiding nodig en er zijn geen leraren. Ook klaslokalen, boeken en semesters ontbreken. Het idee is dat de geïnteresseerden van elkaar leren, samen met de stof bezig zijn en vanaf het prille begin met programmeren beginnen. Er is niemand die de richting aangeeft of vertelt wat de studenten moeten doen, zodat ze zaken kunnen blijven uitproberen en zelf kunnen beslissen welke kant ze opgaan. De kwaliteit van de opdrachten wordt door medestudenten beoordeeld op basis van een door Codam ingestelde schaal.

In de programmeerschool, die 24 uur per dag open is, staan 240 iMacs. Er wordt gewerkt in projecten. Studenten dienen een project uit het beschikbare aanbod te kiezen en zich te bekwamen in de stof, totdat het project met succes is afgerond. Volgens Codam zijn de projecten door experts samengesteld, waarbij het niveau binnen een project steeds een stapje hoger wordt. Allerlei onderwerpen zijn beschikbaar, van grafische projecten tot onderwijs op het gebied van kunstmatige intelligentie. Na het afronden van een project gaat de student een level omhoog. Het behalen van level 21 is het einddoel. Studenten beginnen met het leren van programmeertaal C en eventueel webprogrammeren, waarna er begonnen wordt met een eerste stage. De opleiding wordt afgerond met een eindstage. Aan het einde volgt geen diploma of certificaat, maar volgens Codam is dat geen probleem, gelet op het tekort aan programmeurs.

De in Amsterdam gevestigde Stichting Codam is opgezet door Corinne Vigreux, een mede-oprichter van TomTom. In het Radio 1 Journaal van de NOS zegt ze dat ze deze school is begonnen nadat ze zag dat er een enorm tekort aan professionele programmeurs was. In Nederland zou er een tekort van 55.000 zijn. Daarbij vindt ze dat te weinig mensen voldoende toegang tot onderwijs hebben, bijvoorbeeld door te dure opleidingen of jongens of meisjes die geen diploma hebben dus niet aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Studenten van Codam hoeven niets te betalen, omdat Vigreux de financiering van de school voor haar rekening neemt.

Vigreux heeft Codam gebaseerd op de Franse programmeerschool 42. Dit is een door tech-ondernemer Xavier Niel in Parijs opgezette school met een afwijkend, bootcamp-achtig onderwijsmodel. Er zijn de nodige gelijkenissen tussen 42 en Codam, zoals het feit dat studenten geen diploma hoeven te hebben en er geen leraren aanwezig zijn. Volgens Vigreux ontwikkelen de studenten van 42 de juiste soft skills om goed te kunnen functioneren in de techindustrie en krijgen ze daardoor van allerlei kanten banen aangeboden. Een dergelijke benadering wil Vigreux met Codam ook in Nederland introduceren.