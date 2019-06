Netflix experimenteert met picture-in-picture op desktopp

Netflix experimenteert met een picture-in-picture-functie voor de desktop. Die kunnen gebruikers over andere apps heen plaatsen, al werkt dat nu alleen nog maar als test in de Netflix-app zelf.

Verschillende gebruikers krijgen de melding inmiddels te zien in hun app, meldt onder andere Engadget. Het is niet bekend hoeveel gebruikers de functie al zien, maar voor sommige verschijnt die al een aantal weken.

De functie verschijnt in de vorm van een knop die onderin de afspeelbalk staat, naast de optie om ondertiteling te kiezen of door te spoelen. Gebruikers die de feature inzetten krijgen het afspeelscherm in een 'pop-out player' te zien die over andere content op het scherm heen te plaatsen is. De speler kan van grootte veranderd worden, maar ondertitelingen doen het nog niet.

Het gaat om een functie die zelf heeft gebouwd, en niet de ingebouwde picture-in-picture-modus die Chrome of Safari gebruiken. Netflix zegt tegen Engadget dat het nog om een test gaat, maar niet wanneer die officieel wordt gemaakt.