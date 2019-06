Vlaamse minister wil gamedienst onderzoeken die abo afsluit na wegklikken pop-up

De Vlaamse minister van Werk, Economie en Consumentenzaken wil dat er een onderzoek komt naar Demon Games. Afgelopen weken verschenen er klachten van Proximus-klanten dat ze 4 euro per week moesten betalen voor deze gamedienst na het wegklikken van advertenties.

De vertrekkend Vlaamse minister van Consumentenzaken Kris Peeters wil dat de Economische Inspectie Demon Games onderzoekt. Hij noemt het een 'zeer ernstig feit' dat het gamebedrijf abonnementen afsluit zonder dat consumenten daar weet van hebben. In de afgelopen weken verschenen meerdere klachten bij Test-Aankoop over Demon Games en ook op het Proximus-forum staan klachten over de dienst, de oudste daarvan van vier maanden geleden.

De Proximus-klanten beschrijven hoe er 3,99 euro via hun telefoonrekening is afgeschreven zonder dat ze zich aangemeld hebben door Demon Games. Ook een VRT-medewerker kreeg hiermee te maken. Die site beschrijft dat gedupeerden een pop-up kregen en die wegklikten. Demon Games zou vervolgens een sms sturen en als gebruikers daar niet op reageerden, waren ze abonnee à 4 euro per week.

De Belgische Ombudsman Telecom kreeg dit jaar al zestig klachten binnen over Demon Games en consumentenorganisatie Test-Aankoop wil dat deze praktijken verboden worden. VRT schrijft dat het om zogenoemde M-commercediensten zouden gaan, waar in België nog geen regels voor zouden zijn om dit aan banden te leggen. M-commerce is echter een oude term om het gebruik van smartphones voor aankopen in het algemeen aan te duiden. Proximus verwijst op zijn forum naar zijn beleid over 'Diensten geleverd door derden' die op facturen van klanten kunnen staan: "Helaas kunnen wij zelf aan deze kosten niets doen".

Op de Belgische site van Demon Games staat: 'Demon Games is een service van PM Connect en biedt advertentievrije, onbeperkte toegang tot onze grote collectie van spellen die op uw smartphone kunnen worden gespeeld'. Op de site staat verder inderdaad dat toegang tot de dienst 3,99 euro per week kost. Bezoekers krijgen de waarschuwing dat ze wifi uit moeten schakelen, waarschijnlijk zodat het abonnement via mobiel internet afgesloten kan worden.

Opvallend aan de site is dat deze de aanduiding 'Demon!: Proximus' draagt. Het bedrijf achter Demon Games, PM Connect, blijkt een Britse onderneming te zijn dat zich onder andere richt op het zo soepel mogelijk laten verlopen van mobiele betalingen door consumenten onder de slogan 'Impulse purchases done right'. PM Connect blijkt in januari van dit jaar een contract met Proximus te hebben afgesloten voor direct billing van voetbalwedstrijden via de football.tv-app. Het lijkt erop dat PM Connect sindsdien ook voor games carrier billing bij Proximus-klanten kan inzetten. Bij de Britse provider O2 waren er vergelijkbare klachten over de praktijken van Demon Games en PM Connect.