Respawn en EA tonen eerrste gameplaybeelden van Star Wars: Jedi Fallen Order

Respawn Entertainment heeft gameplaybeelden laten zien van zijn aankomende game Jedi: Fallen Order. Daarin speelt een jedi de hoofdrol. Er wordt een missie getoond waarin de speler een groep gevangen Wookiees moet bevrijden uit de handen van het Imperium.

De game speelt zich af tussen de gebeurtenissen van Episode III en Rogue One af, wat het meest concreet wordt aan het begin, wanneer de speler Saw Gerrera ziet. Saw is een personage in Rogue One en wordt vertolkt door acteur Forest Whitaker. Het is onduidelijk of de stem in de game ook van Whitaker is, maar het komt in ieder geval behoorlijk dichtbij.

Respawn heeft bij deze game duidelijk zijn ervaring met platforming kunnen gebruiken: in Jedi Fallen Order zit ook een aardige hoeveelheid moeilijk terrein overbrugd worden. Daarbij kan de speler force jumps gebruiken, maar ook wallrunning, bekend van Respawn's Titanfall-games.

Aan de offensieve zijde maakt de speler gebruik van zijn lightsaber, force push, het stoppen van vijanden, projectielen en voorwerpen in de wereld. Verder stellen de ontwikkelaars in een panel tijdens EA Play, het E3-evenement van EA, dat ook het vechten met een lightsaber vrij diepgaand moet worden. Ze spreken van blocking, parrying en deflecting.

Tot slot heeft de hoofdpersoon een persoonlijke body droid bij zich, genaamd BD-1. De hoofdpersoon heeft een bepaalde band met deze droid, maar hij verzorgt bijvoorbeeld ook het hacken van terminals en andere apparatuur.

De game komt op 15 november uit voor Xbox One, PlayStation 4 en Origin. EA heeft eerder al aangegeven dat er geen microtransacties in het spel zitten, en dat er geen multiplayer-modus is.