Minder dan 4 op de 10 Belgen heeft vertrouwen in contactloos betalen zonder pin

In België heeft slechts 37 procent van de bevolking vertrouwen in contactloze betalingen zonder pincode voor bedragen tot 25 euro. Ook transacties via de smartphone zorgen bij veel Belgen nog voor een onveiligheidsgevoel. Dit blijkt uit een onderzoek van Bancontact Payconiq Company.

Zo’n 32 procent van de Belgen betaalt wel eens contactloos; dat is vier keer meer dan anderhalf jaar geleden toen nog maar 8 procent deze methode gebruikte. Toch is de doorbraak bij het grote publiek nog lang geen feit, zo concludeert Bancontact Payconiq Company naar aanleiding van een onderzoek onder duizend mensen.

Het aantal Belgen dat graag vaker contactloos zou betalen blijft sinds 2017 bijvoorbeeld steken op 30 procent. Eén op de vier weet zelfs niet eens of zijn bankkaart is uitgerust met een chip die contactloos betalen mogelijk maakt. Daar komt bij dat amper vier op de tien Belgen contactloze betalingen zonder pincode vertrouwt. Van de ondervraagden geeft 74 procent aan dat ze het liefst met pincode betalen, omdat ze dan zeker zijn dat het veilig is.

Mobiel betalen zit in België wel sterk in de lift, zo blijkt uit het onderzoek. Zo geeft 68 procent van de smartphonebezitters aan dat ze minstens één bank- of betaalapp hebben gedownload; een stijging van 24 procent op anderhalf jaar tijd. Toen had nog maar 55 procent een dergelijke app geïnstalleerd. Jongeren adopteren nieuwe betaaltechnologie het snelst. Van de mensen tot 35 jaar heeft 83 procent een bank- of betaalapp op zak. Bij 55-plussers zakt dit percentage tot 60 procent.

Toch stuiten ook betalingen met de smartphone nog op flink wat wantrouwen. Bij 51 procent van de Belgen leeft de perceptie dat contactloos en mobiel betalen minder veilig zijn dan transacties met de kaart of contant geld. Ook al is dat onveiligheidsgevoel volgens de onderzoekers subjectief, doordat de smartphone beveiligd is met een code of vingerafdruk én een afzonderlijke code voor de bank- of betaalapp.

De overstap naar contactloos en mobiel betalen gebeurt in België trager dan in sommige andere landen, concludeert Bancontact Payconiq Company. Dat komt niet alleen door het onveiligheidsgevoel, maar vooral ook omdat betalen met de kaart sterk ingeburgerd is. Zo zegt 96 procent van de Belgen tevreden te zijn over hun bankkaart met pincode, en ligt ook het vertrouwen in deze technologie met 97 procent erg hoog. Er zijn in België zo’n 16 miljoen Bancontact-kaarten in omloop, of anderhalve per inwoner.