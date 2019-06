Sony PlayStation 5 deelt savegames met PS4 en ondersteunt 4k en 120fps

Sony's PlayStation-ceo Jim Ryan zegt in een interview met CNet dat de PlayStation 5 volop is ingericht voor backwards compatibility, waaronder ook de optie om savegames te delen met de PS4. Verder zegt hij dat de PS5 ondersteuning biedt voor het spelen van games op 4k en 120fps.

Ryan spreekt in het interview met CNet over cross-generational play, waarmee spelers de mogelijkheid krijgen om heel dynamisch te wisselen tussen de PlayStation 4 en diens opvolger. Het komt erop neer dat het voor de servers van Sony niet uitmaakt op welk apparaat er gespeeld wordt. Dat betekent dat vriendenlijsten ook gedeeld worden tussen beide consoles. In een eerder interview noemde Ryan de backwards compatibility al 'heel belangrijk in een genetwerkte wereld'. Op dat vlak heeft Sony wat inhaalwerk te verrichten, omdat de huidige PS4 in tegenstelling tot de Xbox One niet dezelfde mate van ondersteuning voor oudere games van vorige generaties console biedt.

De topman van Sony ging ook in op enkele specificaties van de nieuwe console. Zo wordt het mogelijk om games in 4k-resolutie te draaien met 120Hz. Dat betekent dat de PlayStation 5 een hdmi 2.1-aansluiting zal hebben, ook al ging Ryan daar niet verder op in. De huidige Xbox One en PlayStation 4 halen soms 4k en 60fps, al gaat het dan strikt genomen niet om een volwaardige 4k, waarbij nogal eens dynamische resoluties en in het geval van de PS4 checkerboard rendering worden toegepast. Het ligt voor de hand dat dergelijke technieken ook in enige mate bij de PS5 worden toegepast en dat niet alle games standaard op 4k en met 120fps draaien, al was het maar omdat niet alle tv's een verversingssnelheid van 120 beelden per seconde halen. Overigens kan de PS5 ook 8k-beelden uitsturen, al lijkt het onwaarschijnlijk dat games daadwerkelijk op die resolutie zullen draaien.

Ryan ging ook nog kort in op in ieder geval een deel van de opslag in de PlayStation 5. Hij geeft aan dat de nieuwe console, die op zijn vroegst in 2021 op de markt zal komen, zal beschikken over een speciaal voor de PS5 gemaakte ssd die ook gewoon onderdeel zal zijn van de standaardeditie van de console. Ryan zei niets over hoe snel die ssd is en hij gaf ook geen andere gegevens, zoals informatie of het gaat om op het moederbord geïntegreerd flashgeheugen of een meer reguliere ssd. In het kader van het snelheidsverschil dat deze ssd mogelijk moet maken, kwam eerder een video naar buiten met het verschil in laadtijden tussen de PS4 Pro en de PS5.

In het interview wilde Ryan niets zeggen over de plannen van Sony over een nieuwe PlayStation VR, behalve de opmerking dat hij denkt dat virtual reality de potentie heeft om een betekenisvol onderdeel te zijn van de toekomst van interactief vermaak. Volgens hem heeft de huidige generatie van vr de verwachtingen van Sony overtroffen.

Sony bracht halverwege april de eerste officiële details over de PlayStation 5 naar buiten. Sony's systeemarchitect Mark Cerny maakte bekend dat de console een AMD Ryzen-cpu van de derde generatie met acht cores en een gpu op basis van de Navi-architectuur krijgt. Verder krijgt de console een snelle ssd, is er nog de mogelijkheid om fysieke media te gebruiken en er is ondersteuning voor raytracing.