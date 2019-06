Makers achter Gandcrab stoppen met verspreiden ransomware

De groep achter de beruchte ransomware Gandcrab stopt ermee. De makers stoppen naar eigen zeggen omdat ze genoeg geld aan de gijzelmalware hebben verdiend zonder aangepakt te zijn door opsporingsinstanties.

Het anonieme team achter Gandcrab heeft een afscheidsboodschap achtergelaten op verschillende fora op het dark web waar het zijn ransomware verspreidde. Screenshots daarvan zijn te zien bij Bleeping Computer. Gandcrab was de afgelopen jaren één van de beruchtste en meest voorkomende vormen van ransomware. De makers zeggen nu te stoppen voor 'een welverdiend pensioen'. "We hebben bewezen dat we kwaadaardige dingen kunnen doen zonder vergelding te zien", schrijven zij in hun forumpost. Opsporingsdiensten hebben inderdaad vaak moeite ransomwaremakers te pakken, de pakkans is laag voor grote verspreiders.

De makers stoppen met de verkoop van hun ransomware, en vragen hun kopers de ransomware niet meer te verspreiden. Hoogstwaarschijnlijk betekent het ook dat de makers hun command-and-control-servers offline halen, maar dat schrijven ze zelf niet. Wel stellen ze dat de decryptiesleutels na twintig dagen worden verwijderd en dat slachtoffers hun bestanden dan niet meer kunnen ontsleutelen. Slachtoffers van Gandcrab kregen hun bestanden na betaling in de meeste gevallen wel terug. In het verleden hebben andere ransomwarebendes zoals die achter TeslaCrypt na het stoppen met activiteiten alle decryptiesleutels vrijgegeven.

Gandcrab werd op fora aangeboden als 'ransomware-as-a-service'. Kopers konden de ransomware dan zelf inzetten voor hun eigen campagnes. Ze hoefden dan alleen een paar zaken zelf te configureren, zoals de tekst in de losgeldbrief, het losgeldbedrag, en de encryptiemethode. De originele makers kregen daar een percentage van. Volgens de makers hebben kopers in totaal meer dan twee miljard dollar verdiend, waar zij zelf 150 miljoen dollar aan over hielden. Het is moeilijk te controleren of die bedragen kloppen.