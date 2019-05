Politie houdt 585 voorvluchtige criminelen aan door app

De politie heeft de afgelopen maanden met behulp van een nieuwe app 585 voortvluchtige criminelen kunnen opsporen. In de app kunnen zij zien of personen die staande worden gehouden nog een openstaande straf hebben.

Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. In totaal waren vorig jaar 11.000 personen voorvluchtig. Dat zijn personen die nog een celstraf moeten uitzitten. Eén van de problemen is dat de criminelen in veel verschillende computersystemen staan en daarom vaak niet in te zien zijn voor de juiste personen. Normaal gesproken zit een speciaal team van agenten op de groep criminelen met de zwaarste straffen, maar kleinere criminelen blijven vaak op vrije voeten..

In de afgelopen zeven maanden gebruikte de politie een nieuw computersysteem waarbij die verschillende systemen samengevoegd worden. De gegevens zijn ook voor gewone agenten toegankelijk. Als zij iemand op straat staande houden kunnen zij via de app direct zien of de persoon zo'n straf open heeft staan. Ook kunnen agenten in de app woonadressen inzien. De app wordt sinds 1 oktober door agenten gebruikt.