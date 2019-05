Kingdom Come: Deliverance-dlc met laatste stukje van verhaal komt op 28 mei uit

Kingdom Come: Deliverance krijgt op 28 mei zijn vierde en tevens laatste dlc. In A Woman's Lot kruipt de speler niet in de huid van hoofdpersonage Henry, maar draait het om Theresa. Verder komt er op 11 juni ook nog een Royal Edition inclusief de vier dlc.

Uitgever Deep Silver meldt dat Theresa de hoofdpersoon is in A Woman's Lot. In het verhaal is zij een potentiële vriendin van Henry. Samen met haar hond Tinker zal de speler het leven in Skalitz ontdekken voor en tijdens de ontwikkelingen van het hoofdverhaal. De dlc is volgens de makers het laatste stukje van de puzzel van het Skalitz-verhaal. Spelers kunnen in de dlc ontdekken wat er gebeurde voorafgaand aan het moment dat Theresa Henry bewusteloos aantreft.

Naast A Woman's Lot bevat de Royal Edition alle dlc die eerder voor Kingdom Come: Deliverance uitkwamen. Deze verzameleditie bevat onder andere de dlc From Ashes, waarin de speler schout is van zijn eigen nederzetting. Ook de dlc The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon zit in de verzameleditie; bij deze dlc moet de speler Hans Capon, waarvan Henry de knecht is, helpen om zijn amoureuze avonturen tot een goed einde te brengen. Verder bevat de Royal Edition nog de Band of Bastards-dlc die, zoals de naam al doet vermoeden, over een bende huurlingen gaat.

Eerder dit jaar werd Warhorse Studios voor meer dan 33 miljoen euro overgenomen door THQ Nordic. Warhorse Studios begon als een kleine start-up en financierde de game door een Kickstarter-campagne. In februari van dit jaar bereikte de game een mijlpaal met twee miljoen verkochte exemplaren.