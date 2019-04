Uitgelekte beelden tonen mogelijke Pixel 3a die Google op 7 mei gaat voorstellen

Er gaan al maanden geruchten dat Google op 7 mei twee goedkopere Pixel-smartphones zal aankondigen en van één toestel weten we nu ook hoe het er waarschijnlijk gaat uitzien. De betrouwbare 'leaker' Evan Blass tweette woensdag een foto van wat de Pixel 3a lijkt te zijn.

De foto op het Twitter-account @evleaks laat een redelijk basic toestel zien. De smartphone heeft geen scherminkeping en aan de witte achterzijde zijn één camera en een vingerafdruksensor zichtbaar.

Uit een eerder lek van Google zelf vielen al heel wat andere details af te leiden. Zo zouden beide nieuwe toestellen 4GB ram aan boord hebben en op Android 9 draaien. De 'Pixel 3a' zou een schermdiagonaal van zo’n 5,6” meekrijgen bij 1080x2220 pixels en 440dpi. Zijn grotere broer, wellicht Pixel 3a XL genaamd, zou zijn uitgerust met een scherm van ongeveer 6” en 1080x2160 beeldpunten met een pixeldichtheid van 400dpi.

De toestellen zouden beschikken over een Snapdragon 670- of 710-soc en een 3,5mm-jack. Volgens eerdere geruchten gaat de Pixel 3a rond de 450 euro kosten, over de prijs van de Pixel 3a XL is nog niets bekend. De aankondiging van de nieuwe toestellen wordt verwacht op 7 mei, wanneer Google zijn I/O 2019-evenement voor ontwikkelaars houdt.