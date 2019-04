Oppo kondigt Reno-telefoon aan met 10x zoom en schuine pop-upfrontcamera

Oppo heeft in Shanghai de eerste twee smartphones in de nieuwe Reno-serie aangekondigd. Het gaat om de Reno 10X Zoom Edition en de Reno Standard Edition. Beide toestellen hebben een schuine pop-upfrontcamera, maar alleen het eerste model heeft een periscopische cameralens.

Beide toestellen hebben hetzelfde ontwerp met minimale schermranden zonder inkepingen of een gat in het scherm voor de frontcamera. In plaats daarvan zit de frontcamera in een schuin aflopend element dat aan de bovenkant van de telefoons uit de behuizing schuift. Dit mechanisme zou minstens vijf jaar mee moeten gaan, uitgaande van de situatie waarin de frontcamera dagelijks honderd keer wordt uitgeschoven. Ook de Oppo F11 Pro heeft een uitschuifbare camera, al komt deze recht vanuit de bovenrand. Beide Oppo Reno-smartphones zijn voorzien van oledschermen, al is de Reno 10X Zoom Edition te beschouwen als het vlaggenschip die als enige de periscopische multi-lenssetup heeft om 10x optische zoom mogelijk te maken.

De Oppo Reno 10X Zoom Edition heeft op de achterkant de Sony IMX586 48-megapixelcamera met een diafragma van f/1.7, de periscopische 13-megapixelcamera die van optische stabilisatie is voorzien en een 8-megapixelexemplaar met een beeldhoek van 120 graden. De smartphone heeft een Snapdragon 855, een scherm van 6,6"-scherm dat 93,1 procent van het oppervlak beslaat en een vingerafdrukscanner achter het scherm. Video's opnemen kan in 4k-resolutie met 60fps en de accu heeft een capaciteit van 4065mAh.

De goedkopere Oppo Reno Standard Edition heeft een midrange-Snapdragon 710 als soc en een kleiner scherm met een diagonaal van 6,4". Deze lage gepositioneerde telefoon mist de 10x-zoomcamera, maar heeft wel dezelfde 48-megapixelcamera, ook al heeft deze bij de Standard Edition geen optische stabilisatie. Ook moet deze telefoon het zonder de breedhoekcamera stellen; in plaats daarvan is een 5-megapixelexemplaar geïntegreerd. Video's opnemen kan eveneens in 4k, maar in plaats van 60fps ligt de limiet op 30fps. Verder ontbreken de drie microfoons van de duurdere variant, de accu heeft met 3765mAh een lagere capaciteit en een optie om met een micro-sd-kaartje de opslagruimte uit te breiden is bij deze versie ook achterwege gelaten.

Beide toestellen komen naar Europa; op 24 april organiseert Oppo een evenement in het Zwitserse Zurich, waar vermoedelijk de Europese prijzen worden bekendgemaakt. Dan volgt er waarschijnlijk ook meer informatie over de kort genoemde 5g-variant van de Oppo Reno 10X Zoom Edition.

Het topmodel komt uit in varianten met 6GB/128GB, 6GB/256GB, 8GB/256GB voor respectievelijk en omgerekend 528, 594 en 633 euro. De standaardeditie komt uit in dezelfde drie varianten wat betreft het werk- en opslaggeheugen, met prijzen van omgerekend 396, 435 en 475 euro.