Super Mario Bros: The Lost Levels, Star Soldier en Punch-Out!! komen naar Switch

Nintendo heeft de namen bekendgemaakt van drie klassieke NES-games die deze maand uitkomen voor abonnees van de in september vorig jaar uitgebrachte Switch Online-dienst. Het gaat om Punch-Out!!, Star Soldier en Super Mario Bros: The Lost Levels.

Nintendo meldt op Twitter dat deze drie klassieke games, die oorspronkelijk voor het Nintendo Entertainment System uitkwamen, vanaf 10 april beschikbaar zijn voor de abonnementsdienst Switch Online.

Boksgame Punch-Out!! kwam in 1984 uit en heeft Mr. Dream als eindbaas, een fictief personage gebaseerd op een toernooikampioen van Nintendo. Hij werd ingevoegd nadat Nintendo's contract met Mike Tyson afliep.

Star Soldier is een verticaal spelend schietspel uit 1986 waarin spelers zich met een ruimteschip al schietend een weg door allerlei obstakels en bazen moeten banen. Super Mario Bros: The Lost Levels stamt uit 1986 en is de opvolger van het in 1985 uitgebrachte Super Mario Bros.

Deze drie games zijn de titels die Nintendo deze maand voor Switch Online uitbrengt. Eerder kwamen onder meer Zelda II: The Adventure of Link, Blaster Master, Donkey Kong, The Legend of Zelda en Mario Bros. uit voor de abonnementsdienst.

Switch Online is de onlinebetaaldienst die Nintendo in september uitbracht voor de Nintendo Switch. Abonnees kunnen hiermee online spelen, hebben de beschikking over cloud saving en hebben toegang tot een smartphoneapp. Ook krijgen gebruikers toegang tot een steeds groter wordende catalogus met klassieke NES-games.