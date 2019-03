Wolfenstein: Youngblood verschijnt op 26 juli

Wolfenstein: Youngblood komt op 26 juli uit voor Windows, de PlayStation 4, de Xbox One en de Nintendo Switch. In de shooter staat een co-opfunctie centraal en er komt een Buddy Pass, waarmee spelers iemand anders kunnen uitnodigen die het spel niet bezit.

De Buddy Pass is onderdeel van de Deluxe Edition van de game. Volgens Bethesda kunnen spelers daarmee iemand uitnodigen om samen te spelen, zonder dat die persoon de game hoeft te kopen. Degene die wordt uitgenodigd kan de game alleen tegelijkertijd met de persoon die de uitnodiging heeft gestuurd spelen.

Wolfenstein: Youngblood speelt zich af in Parijs in 1980, twintig jaar na de gebeurtenissen in Wolfenstein II: The New Colossus. De game gaat over Jess en Soph, de tweelingdochters van BJ Blazkowicz en Anya. Spelers nemen het als één van die dochters op tegen de nazi's. De game draait om de co-opmodus, maar het is ook mogelijk om alleen te spelen. De andere dochter wordt dan door de computer gespeeld.

Wolfenstein: Youngblood is ontwikkeld door MachineGames in samenwerking met Arkane Studios, bekend van Dishonored en Prey. De pc-versie zal uitkomen via Steam en de Bethesda Launcher. Op Steam kost de standaarduitvoering 30 euro en de Deluxe Edition met Buddy Pass 40 euro. De consoleversies staan in de Pricewatch vanaf 36 euro.