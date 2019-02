Het bedrijf F(x)tec heeft tijdens de MWC de F(x) Pro 1 aangekondigd, een moderne sliderphone met fysiek toetsenbord. Het toestel heeft ook een 6"-oledscherm, maar moet het met een wat oudere Snapdragon-soc doen.

F(x)tec is ontstaan uit de startup Livermorium die een jaar geleden een Moto Mod-module met fysiek toetsenbord voor de Motorola Moto Z demonstreerde. Dat plan werd geschrapt, waarna het bedrijf zich op de ontwikkeling van zijn eigen smartphone richtte.

Het resultaat is een 6"-smartphone met oledpaneel en resolutie van 2160x1080 pixels, 6GB ram en 128GB opslag dat uit te breiden is met micro-sdkaarten. De processor is de Snapdragon 835, waarschijnlijk om de kosten te drukken. Ook heeft het toestel een 3,5mm-audioconnectie, stereo speakers, nfc, en usb-c.

De eigenschap waar de F(x) Pro 1 zich mee moet onderscheiden is het uitschuifbare toetsenbord met 64 toetsen verdeeld over vijf regels en met achtergrondverlichting. Uitgeschoven staat het scherm ten opzichte van het toetsenbord in een hoek van 155 graden. De smartphoneslider moet in juli verschijnen en draait dan Android 9. De prijs bij pre-orders is 649 euro. F(x)tec demonstreert de smartphone tijdens Mobile World Congress.