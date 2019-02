Logitech G brengt vier gamingheadsets uit

Logitech G heeft een nieuwe reeks gamingheadsets geïntroduceerd. Het topmodel is de G935, een draadloze 7.1-hoofdtelefoon met aanpasbare verlichting. De G432 en G332 zijn volgens Logitech speciaal ontwikkeld voor battle royale-liefhebbers.

De G935 is de eerste headset met de door Logitech ontwikkelde Pro-G 50mm-audiodriver. Deze luidspreker bevat een ander soort gaasmateriaal dan Logitech normaliter gebruikt, wat volgens het bedrijf een positieve invloed op de geluidsweergave heeft. De 7.1-hoofdtelefoon beschikt daarnaast over DTS Headphone:X 2.0, technologie die objectgebaseerde geluidsinformatie omzet in een surroundbeeld.

Logitech voorzag de G935 van Lightsync, een verlichtingseffect dat gesynchroniseerd kan worden met games, video’s of muziek. Het is ook mogelijk om de kleur af te stemmen op de verlichting van een muis of toetsenbord. Met de G HUB-software kunnen gamers aangepaste geluidsprofielen maken en functies aan de geïntegreerde G-Keys toewijzen. De G935 is compatibel met pc's, spelconsoles en mobiele apparaten, en heeft een accuduur van ongeveer twaalf uur. De richtprijs bedraagt 189,99 euro. Er bestaat ook een uitvoering met kabel: de G635, die 149,99 euro kost.

De Logitech G432 en G332 zijn volgens de fabrikant vooral bedoeld voor gamers die battle royale-modi spelen. De G432 biedt 7.1-surroundgeluid en DTS Headphone:X 2.0, en is uitgerust met 50mm-drivers en een microfoon. Het apparaat heeft een prijs van 79,99 euro. Tot slot introduceert Logitech de G332, een stereogamingheadset met een richtprijs van 59,99 euro.