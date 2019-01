'Veiling van 5g-radiofrequenties in België is niet meer voor dit jaar'

In België dreigt de uitrol van het snelle 5g-netwerk vertraging op te lopen. Het dossier zit vast bij het Overlegcomité dat de telecomwet moet aanpassen. In De Tijd noemt minister van Telecom De Backer 2020 ‘het meest optimistische scenario’ voor de veiling van de 5g-radiofrequenties.

Die veiling was oorspronkelijk gepland voor dit jaar, maar dat is volgens de minister niet meer haalbaar. De federale regering had de veiling voor 5g-frequenties bij het zomerakkoord vorig jaar al goedgekeurd, maar het dossier zit nu geblokkeerd bij het zogeheten Overlegcomité. Daar stemmen de federale overheid en de Belgische deelstaten hun beleid op elkaar af.

Het wachten is op een akkoord van de deelstaten over de noodzakelijke aanpassing van de telecomwet. Pogingen om tot dat akkoord te komen mislukten tot nu toe. Er is onenigheid over de verdeling van de inkomsten uit de veiling, waarmee volgens de krant De Tijd een bedrag van 680 miljoen euro is gemoeid.

Ook de komst van een vierde mobiele operator in België zorgt voor verdeeldheid bij de overleggende partijen. In februari zou er nieuw overleg plaatsvinden, maar met nieuwe verkiezingen in aantocht is de kans groot dat de veiling opschuift naar midden of zelfs eind 2020. "Ik roep iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen dit dossier te deblokkeren", aldus minister van Telecom Philippe De Backer.