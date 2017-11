Vivendi sluit vijandige overname Ubisoft voorlopig uit wegens magerdere omzet

Mediaconglomeraat Vivendi gaat gameuitgever Ubisoft de komende zes maanden niet proberen over te nemen. Vivendi presenteerde de cijfers van het derde kwartaal en de verdiensten van 293 miljoen euro waren lager dan wat analisten voor het bedrijf geprojecteerd hadden.

Volgens Reuters werden verdiensten van 324 miljoen euro geprojecteerd door marktanalisten, wat betekent dat Vivendi, een Frans conglomeraat, daar 31 miljoen euro onder zit. Het feit dat het een tijdsperiode aangeeft waarin het Ubisoft met rust zal laten, geeft wel aan dat de jacht op de bekende Franse uitgever daarna wel weer door moet gaan. Met Ubisoft gaat het financieel gezien juist goed. Dat bedrijf streeft zijn verkoopdoelen juist voorbij en de aandelen zijn in vergelijking met januari van dit jaar in waarde verdubbeld.

Vivendi heeft meerderheidsbelangen bij onder andere Canal+ Group, Universal Music, Telecom Italia, Dailymotion en Gameloft. Tot 2013 bezat het ook een meerderheid van Activision Blizzard, maar die heeft zichzelf uitgekocht. Vivendi bezit nu 26 procent van de aandelen van Ubisoft. De familie Guillemot, die de uitgever opgericht heeft, bezit 15 procent. In een reactie stellen ze op de hoogte te zijn van de berichtgeving van Vivendi en op hun hoede blijven voor hun toekomstige intenties. Het is al langer bekend dat Vivendi zijn zinnen heeft gezet op de Ubisoft, dat een van de grootsten ter wereld is op gamegebied.

Ubisoft bestaat sinds 1986 en begon als distributeur voor games van onder andere MicroProse en Electronic Arts. Sinds halverwege de jaren '90 maakt het zelf ook games. Inmiddels heeft het zijn eigen digitale distributieplatform uPlay en is het bekend van grote franchises als Far Cry, Assassin's Creed, Splinter Cell, Watch_Dogs en Rayman.