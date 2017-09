Amazon presenteert apparaat voor vast bellen via Echo-speakers en alarmklok

Amazon heeft op een eigen evenement een apparaatje getoond dat gebruikers kunnen inzetten om via Echo-speakers vaste nummers te bellen. Daarnaast kwam Amazon met een alarmklok, een paar nieuwe speakers en een settopbox met 4k- en hdr-ondersteuning.

Tot nu toe konden Echo-speakers alleen met elkaar bellen, maar met het kastje wordt het mogelijk om alle vaste nummers te bereiken. Het kastje moeten gebruikers inpluggen op de aansluiting van een vaste telefoon, waarna die draadloos verbinding maakt met een Echo-speaker om bellen mogelijk te maken. Ook het bellen van het Amerikaanse alarmnummer 911 is mogelijk, meldt Engadget.

Het kastje komt voor het einde van het jaar uit in de Verenigde Staten en een release in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland volgt in 2018. Bellen met het kastje naar vaste nummers binnen de VS en naar Canada en Mexico zijn kosteloos. Amazon gaat 35 dollar vragen voor de Echo Connect. Er gingen al sinds begin dit jaar geruchten over een belfunctie voor Echo-speakers.

Behalve de Echo Connect kondigde Amazon nog veel meer hardware aan op het eigen evenement. Zo is er een Echo-speaker van de tweede generatie, die Amazon in de verkoop doet voor een lagere prijs van 99 dollar. Er komt ook een Echo Plus, die naast speaker ook dienst doet als hub voor smarthome-producten. Daarnaast presenteerde de webwinkel een settopbox met ondersteuning voor 4k en hdr, iets waarover ook al eerder een gerucht ging. Die gaat 69,99 dollar kosten.

Tot slot kwam Amazon ook met een alarmklok, de Echo Spot. Deze heeft een rond 2,5"-scherm. Gebruikers kunnen die inzetten voor videobellen en voor het zien van antwoorden op vragen aan Amazons digitale assistent Alexa. Dat doet de Amazon Echo Show met 7"-scherm nu ook al.