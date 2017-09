Toshiba presenteert 55" 4k-oled-tv voor 1699 euro

Toshiba heeft tijdens IFA een nieuwe serie oledtelevisies aangekondigd, waarvan het 55"-model opvalt vanwege zijn lage prijs van 1699 euro. Het bedrijf komt ook nog met een 65"-variant. Beide tv's ondersteunen in tegenstelling tot een eerder model verschillende hdr-formaten.

De twee nieuwe oled-tv's lijken uiterlijk identiek aan de X97-televisie die Toshiba eerder deze zomer aankondigde en die in september op de markt zou moeten komen. Ze worden dan ook aangeduid als onderdeel van de X9-serie. De X97 viel op door een gebrek aan hdr-ondersteuning, maar deze nieuwe modellen hebben wel ondersteuning voor hdr10, Dolby Vision en Hybrid Log Gamma. Het is niet bekend of deze tv's naast de X97 verkocht gaan worden, of dat Toshiba de oorspronkelijke hdr-loze-variant geschrapt heeft.

De televisies vallen verder op door de aanwezigheid van zowel een scart- als vga-aansluiting achterop. Reguliere aansluitingen als hdmi, usb, ci+, lan, dvb-c en dbv-s zijn ook aanwezig. De interface wordt verzorgd door Toshiba's Smart Portal-software, dat onder andere een Netflix- en een YouTube-app aan boord heeft.

De tv's worden niet door Toshiba zelf gebouwd maar door het Turkse Vestel. Het Japanse bedrijf, dat in financieel zwaar weer zit en veel activiteiten heeft afgestoten, leent alleen zijn merknaam uit aan Vestel. Een vergelijkbare constructie is er bijvoorbeeld bij het Chinese TP Vision, dat de merknaam Philips gebruikt. Begin 2015 stopte Toshiba met de productie van eigen tv's.

Toshiba is van plan de oled-tv's aan het einde van het jaar in de winkels te hebben. Mochten de prijzen van concurrerende oled-tv's gelijkblijven, dan zou Toshiba met het 55"-model de goedkoopste oled-tv op de markt hebben. Op moment van schrijven is de goedkoopste oled-tv uit 2017 LG's 55C7V, die 2199 euro kost. LG's C6-model van vorig jaar is ook nog verkrijgbaar en kost ongeveer 1750 euro.