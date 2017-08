Samsung brengt verstevigde Galaxy S8 Active uit bij Amerikaanse provider

Samsung heeft de Samsung Galaxy S8 Active aangekondigd. Het verstevigde toestel heeft een grotere accu dan de Samsung Galaxy S8 en is schokbestendig. De S8 Active is alleen in de Verenigde Staten beschikbaar bij provider AT&T.

Volgens Samsung moet de Galaxy S8 Active tegen een stootje kunnen vanwege een metalen frame en de toegevoegde bumpers op de hoeken van de smartphone. Het scherm van de telefoon zou een val van ongeveer anderhalve meter hoogte kunnen overleven. Het toestel is ook afgedicht tegen stof en vocht volgens de ip68-certificatie, net als de gewone Galaxy S8.

De telefoon heeft een accucapaciteit van 4000mAh, aanzienlijk meer dan de gewone S8 die een 3000mAh-accu heeft. Verder zijn de specificaties grotendeels hetzelfde als de niet-Active-variant. Het toestel draait op een Snapdragon 835-soc van Qualcomm en heeft een 5,8"-oledscherm met een resolutie van 1440x2960 pixels. Het is echter een plat scherm, dat niet om de randen van het toestel buigt. Wel heeft het scherm afgeronde hoeken.

De camera maakt foto's met een resolutie van twaalf megapixels en heeft een diafragma van f/1.7. Op de voorkant zit een camera met een achtmegapixelresolutie. Ook ondersteunt de telefoon Bixby, de digitale assistent van Samsung. Foto's van en details over het toestel lekten al eerder uit.

De Samsung Galaxy S8 Active wordt in twee kleuren geleverd: grijs en goud. De telefoon is alleen bij de Amerikaanse provider AT&T verkrijgbaar en kost daar 850 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat zo'n 870 euro. Waarschijnlijk komt de S8 Active niet naar de Benelux, ook voorgaande verstevigde modellen werden alleen bij de Amerikaanse provider uitgebracht.