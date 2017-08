'Berijdersgegevens van 52 leasemaatschappijen waren toegankelijk via server'

Beveiligingsbedrijf ESET heeft ontdekt dat de gegevens van mensen die een leaseauto rijden op een centrale server toegankelijk waren. Het gaat om namen, adressen, leasecontracten en bekeuringen die in te zien waren bij in totaal 52 leasebedrijven.

ESET-directeur Dave Maasland zegt tegen het AD dat het om de gegevens van 180.000 tot 250.000 leaserijders gaat. Het beveiligingsbedrijf vond de gegevens toen het op zoek was naar een nieuwe leasemaatschappij. Zo was het binnen 'een paar minuten' mogelijk om toegang tot de server te krijgen, al legt ESET niet uit op welke manier dat mogelijk was. Maasland zegt tegen RTL dat het 'een kwestie van cijfers aanpassen' was en dat het bij de kwetsbare software om LeaseWise ging.

Na ontdekking van het lek informeerde ESET de getroffen bedrijven, waarna het lek werd gedicht. Het is onduidelijk of er misbruik van de gegevens is gemaakt. Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit laat aan het AD weten dat adressenlijsten waarop staat welk type auto op welk adres aanwezig is van waarde kunnen zijn voor criminelen. Bijvoorbeeld om de auto's of onderdelen ervan te stelen.

Volgens Maasland waren ook andere gegevens in te zien, bijvoorbeeld kilometerstanden en de locatie van de opslag van winterbanden.