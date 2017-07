Here gebruikt sensordata van Audi, BMW and Mercedes-Benz voor live verkeersinfo

Here, de kaartendienst van een consortium Duitse autofabrikanten, heeft de dienst Here Real-Time Traffic beschikbaar gemaakt. Hiermee krijgen gebruikers live verkeersinformatie, mede op basis van sensorgegevens van Audi-, BMW- en Mercedes-Benz-auto's.

Here maakt de Real-Time Traffic-functie beschikbaar voor alle gebruikers van zijn dienst. Om realtime updates over verkeersinformatie te kunnen geven, verzamelt het bedrijf data van sensoren van Audi-, BMW- en Mercedes-Benz-auto's. De sensoren helpen bepalen hoe druk het is op wegen, of er opstoppingen zijn en of zich incidenten hebben voorgedaan.

In eenendertig van de vijfenzestig landen waar Here volledige dekking van wegen biedt met zijn dienst, kan Real-Time Traffic waarschuwingen geven over veiligheid. Volgens het bedrijf maakt deze functie onder andere gebruik van de sensordata van hevig remmen.

Here claimt dat het aantal autofabrikanten dat sensordata gaat verstrekken in de toekomst toeneemt. Dat moet niet alleen de Real-Time Traffic-functie verbeteren, maar ook helpen bij het ontwikkelen van advanced driver assistance systems en systemen voor geheel autonoom rijden. Real-Time Traffic is de eerste dienst van Here die gebruikmaakt van de sensordata. In de toekomst moeten daar Here Hazard Warnings, Here Road Signs en Here On-Street Parking bijkomen.

Here is een kaartendienst die zijn oorsprong heeft bij Nokia, maar sinds 2015 door de Duitse autofabrikanten BMW, Daimler en Audi ontwikkeld wordt.