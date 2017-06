Door Sander van Voorst, vrijdag 9 juni 2017 20:01, 11 reacties • Feedback

De Belgische federale politie heeft een oproep geplaatst, waarin WannaCry-slachtoffers wordt gevraagd zich te melden. Volgens de politie zijn de meldingen belangrijk om de personen achter de ransomware op te sporen.

De politie vermeldt in het bericht dat er tot nu toe zes Belgische slachtoffers bekend zijn. Volgens de politie is dit echter niet het totale aantal, zo zou het bij de tot nu toe bekende slachtoffers alleen om 'het topje van de ijsberg' gaan. Als reden voor de oproep noemt de politie de opsporing van de daders. "De daders blijven immers doorgaan met het maken van nieuwe versies en nieuwe campagnes. Een identificatie van de daders is belangrijk om de aanval te stoppen."

Uit een bijbehorende video blijkt dat het bij de zes slachtoffers om bedrijven gaat. Welke bedrijven het zijn, wordt niet duidelijk. In Nederland werd Q-park door de ransomware getroffen. Vrijdag herhaalde minister Plasterk dat er geen gevallen van besmette overheidssystemen bekend zijn. Vooralsnog zijn er geen concrete aanwijzingen voor de identiteit van de verantwoordelijken van de WannaCry-aanval. Verschillende beveiligingsbedrijven hebben links gevonden met de zogenaamde Lazarus-groep, die banden lijkt te hebben met Noord-Korea.