Apple heeft macOS 10.13 High Sierra gepresenteerd. De fabrikant heeft onder meer browser Safari gewijzigd. Daarnaast werkte het bedrijf naar eigen zeggen vooral aan het beter maken aan de release van Sierra vorig jaar.

High Sierra zal draaien op apfs, Apple File System, in plaats van het dertig jaar oude hfs. Het nieuwe bestandssysteem is gebouwd op 64bits-processors en maakt volgens het bedrijf veel acties in macOS sneller op dezelfde hardware.

Apple zet h.265-ondersteuning in macOS High Sierra. Dat gebeurt bij oudere Macs via software en de nieuwste varianten krijgen door hardware versnelde ondersteuning voor hevc, onder meer voor 4k-hdr-videomateriaal.

Met High Sierra kondigde Apple ook Metal 2 aan, de tweede versie van zijn grafische api Metal. Die krijgt ondersteuning voor externe grafische kaarten. Ook komt er een vr-versie van Metal 2, waarbij Final Cut Pro video in 360 graden kan gaan bewerken. Bovendien werken de engines van Unreal en Unity met Metal 2. Er komt ook een developer kit met een thunderbolt-kaart en een AMD RX580.

Safari gebruikt volgens Apple machine learning om tracking op internet tegen te gaan. Het bedrijf ging niet in op details hoe het werkt, maar benadrukte dat het niet ging om adblocking, maar om tracking tegen te gaan. De browser heeft in de nieuwe macOS-versie autoplay-blocking, waardoor video's niet meer automatisch kunnen afspelen op een tabblad.

Mail krijgt een splitscreen-view om tegelijk mail te kunnen lezen en een nieuwe mail op te stellen. De Foto's app kan namen van mensen op foto's synchroniseren tussen apparaten. Ook komen er nieuwe bewerkingstools in het fotoprogramma en kunnen gebruikers alle imports in een overzicht zien. Er komen daarnaast fotoboekdiensten van derden in de foto-app.

High Sierra komt maandag uit als testversie voor ontwikkelaars, terwijl de definitieve versie dit najaar zal uitkomen.