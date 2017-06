Door Bauke Schievink, zondag 4 juni 2017 10:30, 8 reacties • Feedback

Kodi heeft een update uitgebracht voor zijn mediaspelersoftware. Daarmee is er nu ondersteuning voor 64-bit Windows-systemen. Versies van Kodi voor andere besturingssystemen hadden al ondersteuning voor 64-bit.

Op zijn blog legt Kodi uit waarom het zo lang heeft geduurd voordat ook de Windows-versies voorzien zijn van 64-bitondersteuning. Zo zagen de softwaremakers lange tijd geen voordeel van 64-bit, maar is er uiteindelijk toch het besluit genomen om ondersteuning in te bouwen. Toen moest echter nog veel gebeuren aan de onderliggende broncode, waardoor de bouw nog jaren heeft geduurd. De 64-bitondersteuning is beschikbaar in versie 18 van Kodi.

Tevens heeft de softwaremaker laten weten dat er nog steeds wordt gewerkt aan de UWP-versie van Kodi. De versie voor het universele applicatieplatform op Windows 10 is al geruime tijd in ontwikkeling, maar volgens Kodi helpt het beschikbaar maken van de 64-bitversie van Kodi ook bij het maken van de UWP-versie; veel van de benodigde libraries kunnen voor beide versies worden gebruikt. Wanneer de UWP-variant uitkomt is echter nog niet duidelijk.

Vooralsnog is Kodi-versie 18 alleen beschikbaar als een ontwikkelaarsbuild, met codenaam Leia. Apps voor de verschillende besturingssystemen die Kodi ondersteunt kunnen vanaf de downloadpagina worden binnengehaald.